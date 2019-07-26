Полоцкие краеведы Андрей и Алексей Буховецкие каждый год приезжают на могилу Иллариона Афанасьевича в деревне Янковичи Витебской области. Но последняя поездка оказалась особенной: братьев познакомили с 90летней Любовью Михайловной Волковой. Единственной, кто помнит, как выглядел храм в Янковичах до Великой Отечественной войны. В нем больше двухсот лет назад были похоронены хозяин поместья, русский вице-адмирал Илларион Повалишин и его жена Авдотья Фёдоровна.

Императрица Екатерина II говорила, что почитает Повалишина "одним из бескорыстнейших мужей России".

Дорога к храму...

В 1938 году мимо этого храма, местные жители называли его Повалишинским, Люба Волкова ходила в школу. На большие церковные праздники вместе с мамой стояла службу и причащалась. Помнит небольшой притвор при входе, крышу, покрытую медной жестью, резные двери, небольшую колокольню с колоколом, пруд неподалеку...

И две мраморные надгробные плиты с именами супругов Повалишиных.

...и без него

А потом храм был закрыт. После школы ребятишки нередко играли в прятки в заброшенном здании, где уже не было ни икон, ни оконных рам, ни дверей. Кто-то из местных жителей снял колокол, следом разобрали купол и колокольню. А когда от храма остался лишь сруб без крыши, активисты разбили надмогильные плиты, открыли склеп и вытащили останки вице-адмирала и его жены. Вероятно, хотели поживиться наградами моряка, в том числе золотой шпагой с алмазами, которую герою пожаловала императрица Екатерина за храбрость в боях с королевским флотом Швеции.

Весной 2004 года во время раскопок на месте бывшего храма обнаружили склеп с фрагментами захоронения. Сомнений не было: это могила адмирала.

Но мародеры обнаружили в склепе лишь позолоченные пуговицы, а на руинах храма еще долго лежал парик моряка.

А затем разобрали и сруб, перенесли на новое место. Некоторое время он служил клубом, а в 1952 году сгорел.

Возвращение

Вице-адмирал Илларион Афанасьевич Повалишин.

Весной 2004 года во время раскопок на месте бывшего храма обнаружили склеп с фрагментами захоронения. Сомнений не было: это могила адмирала. Подтверждением стали куски разбитой беломраморной плиты, на которой удалось разобрать надпись:

"В надежде воскресения здесь предано земли бренное тело вице-адмирала и кавалера Святыя Анны перваго класса, великомученика и победоносца Георгия втораго класса милостью Божия раб Повалишин Илларион Афанасьевич. Родился в 1739 году 13 октября, скончался от Рождения на 60м году, 1799го года, 7 апреля в 5м часу, погребен того же года 10го апреля".

Год назад в Янковичах появилась мемориальная табличка с портретом Иллариона Афанасьевича: "На этом месте в конце XVIII в. стояла дворянская усадьба вице-адмирала Иллариона Афанасьевича Повалишина. Участника Семилетней войны, героя Русско-шведской войны 1788-1790 годов".

А 4 апреля 2019 года краеведы Антонина Свиридова и братья Буховецкие установили здесь мраморный памятник вице-адмиралу, созданный на их личные средства.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Вице-адмирал Илларион Афанасьевич Повалишин родился 13 октября 1739 года в селе Маркино Московской губернии. Получив образование в Морской академии (Морском кадетском корпусе), начал долгую карьеру морского офицера. Неоднократно в суровых условиях переводил новые корабли из Архангельска в Кронштадт. Прославился при блокировании в Выборгском заливе шведского флота в июне 1790 года. Отряд из шести кораблей под командованием Повалишина дал бой шведам, во время которого несколько вражеских кораблей сели на мель и сдались в плен. Был командиром Кронштадтского порта.

В 1797 году уволен по болезни в отставку с сохранением жалованья. В пожалованном императрицей имении (600 душ крестьян) в Полоцком уезде Белорусской губернии, названном им "Повалишино", адмирал построил на берегу реки Дрисса школу для крестьянских детей и церковь.

ЗВОНОК КРАЕВЕДУ АНДРЕЮ БУХОВЕЦКОМУ

- Можно сказать, что память об Илларионе Повалишине возрождается?

- Конечно. В России моряки не знали точно, где захоронен вице-адмирал Повалишин, и даже в деревне Янковичи только отдельные старожилы что-то помнили о нем. Мы с братом сначала исследовали то, что осталось от старинной усадьбы адмирала, а потом вместе с жителями деревни установили на том месте табличку. А после этого обнаружили склеп, где он был захоронен. На памятник скинулись тоже мы с братом и полочанка Антонида Свиридова, неравнодушный к истории человек. Сделали его в Витебске. Теперь о Повалишине знают значительно больше...