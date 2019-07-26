В Сенате США сочли недоказанным влияние РФ на выборы 2016 года

Доказательств изменения результатов голосования на выборах президента США в 2016 году из-за вмешательства третьих стран нет. К такому выводу пришел комитет по разведке американского Сената.

"Комитет не нашел никаких доказательств того, что голоса [в ходе избирательного процесса] были изменены или какие-либо действия проводились с машинами для обработки избирательных бюллетеней", - приводит "Интерфакс" цитату из заключения комитета.

Впрочем, пока обнародован лишь первый из пяти томов доклада, в подготовке которого участвовали как сенаторы-демократы, так и их коллеги из Республиканской партии.