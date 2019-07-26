ВЦИОМ зафиксировал рост рейтингов органов власти

Одобрение деятельности органов госвласти стабильно растет последние месяцы. Это показал последний опрос ВЦИОМ, проведенный в июле.

Социологи попросили респондентов дать ответ на вопрос об одобрении или неодобрении деятельности президента, премьер-министра, правительства, Госдумы и Совета Федерации. Ежедневно опрашивалось 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Деятельность президента РФ Владимира Путина одобряют почти две трети россиян - 65,2%. Работу премьер-министра РФ Дмитрия Медведева положительно оценивают 38,3% респондентов, а правительства в целом - 41,8% опрошенных.

Показатель одобрения деятельности Совета Федерации - 43%, Госдумы - 40%. ВЦИОМ также сравнил показатели парламента с рейтингами за прошедшие месяцы. Особенно "поднялась" в плане одобрения Госдума - в апреле у нее было 34.2%, в июне - 36%. Показатель Совфеда не продемонстрировал такой значительный рывок и прошедшие месяцы колебался, но все же тоже вырос по сравнению с апрелем, когда у верхней палаты был 40,1%.

Вот как прокомментировал такие данные в разговоре с "РГ" политолог Дмитрий Фетисов. Принятие законопроекта о повышении пенсионного возраста, необходимость которого осознали далеко не все, сказалось на рейтингам всех органов госвласти. Однако в итоге политическая система продемонстрировала свою стабильность - и рейтинги одобрения пошли вверх. Особенно Фетисов отметил рост показателя Госдумы, рейтинг которой впервые за последние месяцы вышел на отметку в 40%. Причина тому, по мнению политолога, в четкой социальной направленности законопроектов, которые нижняя палата принимала последние месяцы. В прошедшие две сессии Дума действительно уделяла большое внимание решению проблем разных слоев населения, отметил политолог. Например, среди решений на социальную тему - целый ряд законов, касающихся поддержки россиян с детьми, решающих жилищные проблемы граждан, проблемы россиян, оказавшихся в трудной ситуации, и многое другое.

Фетисов также отметил, что сыграла свою роль и возросшая активность Госдумы на международной арене. В частности, четкая и обратившая на себя всеобщее внимание позиция российских депутатов по ситуации в Грузии. В рост рейтинга "вложились" и инициированные нижней палатой международные форумы, которые собрали большое количество зарубежных участников. И это была работа "не для галочки", а именно выход на позитивные результаты, отметил аналитик.

Стоит обратить внимание, что в целом вырос и рейтинг Совета Федерации. Рост одобрения госинститутов, по оценке эксперта, будет еще более заметен, когда граждане увидят значительный позитивный эффект не только от принятых законов на социальную тему, но и от национальных проектов, "маховик" которых только начинает раскручиваться.

В свою очередь, председатель совета директоров Фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский, отметил, что планку в 40% поддержки Госдума преодолела не только впервые в этом году, но и впервые с начала 2018 года - то есть периода еще до начала пенсионных изменений.

Политолог Антон Хащенко также считает, что для парламента сыграло роль отсутствие негативной повестки и спорных законопроектов, а также принятие решений по важным для граждан темам. Среди позитивных факторов политолог назвал также проведение Госдумой крупных парламентских слушаний по волнующим граждан поводом - от развития цифровой экономики до образования.