ФБР рассекретило данные об обнаружении мужского тела с женской головой

В Центре биологических ресурсов в американском штате Аризона ФБР обнаружило тело мужчины, к которому пришили женскую голову. Также там находилось множество человеческих останков, хранящихся в ведрах и холодильниках.

Находку агенты сделали еще в 2014 году во время расследования незаконного оборота частей человеческих тел, однако об этом стало известно только сейчас, передает New York Post.

Судебный иск против центра подали 33 человека, пожертвовавших тела их умерших близких для использования в научных целях. Как оказалось, вместо исследований останки продавались третьим лицам. В 2015 году владелец центра Стефан Гор был приговорен к отсроченному тюремному заключению и выплате штрафа.