Мультсериал "Три кота" набрал 1,5 миллиарда просмотров

Детский анимационный сериал "Три кота" посмотрели на русскоязычном YouTube более полутора миллиарда раз. Речь идет о суммарном просмотре всех эпизодов с 2015 года, когда мультфильм был запущен. Об этом со ссылкой на продюсера проекта Артема Васильева сообщает Министерство культуры РФ.

На сегодняшний день студия "Метрафильмс" при поддержке минкульта выпустила три сезона о котятах Коржике, Компоте и Каремельке: готовы 156 серий, при этом некоторые из них только готовятся выйти на экраны.

По словам Артема Васильева, успех мультфильма неудивителен - над проектом в течение нескольких лет работает большая команда профессионалов. Причем на отечественном зрителе популярность проекта не заканчивается: сегодня "Три кота" идет в 150 странах мира на 29 языках. Это второй российский мультфильм, настолько успешно заявивший о себе за рубежом после "Маши и Медведя".

На производство сериала "Три кота" в 2015 году было выделено 5,45 миллиона рублей, в 2018 году сумма субсидии составила 6,5 миллионов.

Ранее Министерство культуры также сообщило, что в этом году выделит средства на создание новых выпусков знаменитых альманахов "Веселая карусель" и "Гора самоцветов", а также продолжение мультфильма "Умка".