Муж актрисы Ники Никоновой раскрыл подробности ее гибели

Петр Маркелов, муж погибшей в США, на Аляске, актрисы из драмы "Брестская крепость" Вероники Никоновой, рассказал, как умерла его 24-летняя жена.

Об этом передают "Вести" со ссылкой на белорусское агентство "БелаПАН".

Маркелов подтвердил, что они с Вероникой поженились 1 июля и на следующий день поехали в свадебное путешествие. Уже второго числа прибыв из Нью-Йорка, где Ника жила и работала последние два года, в Анкоридж. По словам Петра, далее пара планировала обосноваться на Аляске.

Вдовец рассказал, что они с женой хотели добраться до заброшенного автобуса, в котором жил герой книги Джона Кракауэра "В диких условиях", далее экранизированной Шоном Пенном, - умерший голодной смертью путешественник Крис Маккэндлесс. План осуществился, и пара выцарапала внутри реликвии надпись "Piotr & Nika, Just Married, 07/19".

Трагедия разыгралась уже на обратном пути - при переходе вброд реки Текланика, когда Ника оступилась, отпустила веревку, держась за которую нужно было форсировать реку, и упала. А намокший рюкзак утянул девушку под воду - по словам Петра, накануне шли сильные дожди, и течение было очень быстрым.

В итоге артистка провела под водой примерно пять минут. И когда Маркелову наконец-то удалось вытащить жену из воды, она уже не дышала. Полчаса Петр делал Нике искусственное дыхание и пытался реанимировать другими способами - но тщетно.

В настоящее время посольство Белоруссии в США помогает Маркелову восстановить документы - их паспорта и банковские карты унесло течением.

Как ранее сообщила мать погибшей, актриса будет кремирована в США.

Режиссер "Брестской крепости" Александр Котт, в котором Ника еще подростком сыграла свою первую и последнюю роль, обещает помочь семье актрисы, передает РИА Новости.