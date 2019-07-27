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Погибла 24-летняя актриса из "Брестской крепости" Вероника Никонова

Новости
    27.07.2019, 13:27
Текст:   Олег Усков
Кадр из фильма "Брестская крепость" (2010). Фото: kino-teatr.ru Кадр из фильма "Брестская крепость" (2010). Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Брестская крепость" (2010). Фото: kino-teatr.ru

24-летняя актриса Вероника Никонова, сыгравшая Аньку, главную героиню военной драмы "Брестская крепость", трагически погибла в США.

Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на помощника режиссера "Брестской крепости" Тамару Борбот. Уточнившую, что девушка погибла вчера на Аляске во время своего свадебного путешествия, переходя реку Текланика.

Как рассказала мама Ники, Ольга Никонова, девушку кремируют в Америке.

Вероника Никонова родилась 19 декабря 1994 года в Минске. Закончив театральную школу, выбрала карьеру режиссера - снимала документальные фильмы о Беларуси. Вскоре уехав в Америку, чтобы учиться в Нью-Йорке. Где накануне вышла замуж.

В "Брестской крепости" Александра Котта Ника снялась, будучи еще тринадцатилетней школьницей.

К сожалению, роль дочери лейтенанта Кижеватова, расстрелянной фашистами, стала для девушки первой и последней.

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