Пять автомобилей столкнулись на МКАД

На Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы. Пострадали, как минимум, три человека.

"На внешней стороне МКАД между Волгоградским и Рязанским проспектами произошло столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей, - уточнили агентству. - В результате аварии, по предварительным данным, пострадали три человека, еще один скончался на месте".

На этом участке МКАД образовалась небольшая пробка. Причины аварии уточняются.