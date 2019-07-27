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27.07.2019 13:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Тоннели БКЛ столичного метро готовы на 60 процентов

Текст: Ирина Огилько

Новое кольцо столичного метро - Большая кольцевая линия - будет запущено в 2022-2023 годах. Готовность тоннелей составляет 60 процентов, об этом сегодня сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В субботу он осмотрел ход строительства участка в районе будущей станции БКЛ "Проспект Вернадского". По словам чиновника, до конца 2020 года здесь закончатся основные строительные работы и в первом квартале 2021 года станцию откроют для пассажиров. Она войдёт в состав юго-западного участка БКЛ от станции "Аминьевское шоссе". Сама станция "Проспект Вернадского" будет соединена с действующей станции красной ветки метро. Станция "Мичуринский проспект" будет соединена с ТПУ и Солнцевско-Калининской веткой метро. А на станции "Аминьевское шоссе" будет связка с Киевском направлением МЖД.

- На станции Аминьеское шоссе" у нас будет пересадка с железнодорожной станцией по принципу "сухие ноги", то есть пассажиры будут переходить по тоннелю, - поясняет Марат Хуснуллин. - С РЖД согласовали строительство ж/д станции, и к концу 2020 года ее должны построить.

Чиновник отметил, что этот юго-западный участок БКЛ небольшой, но важный для города. Ведь здесь будет большой район реновации, а значит количество жителей и как следствие - пассажиров - увеличится. Строительство участка ведет китайская компания, причем для поднятия боевого настроя, у строителей есть даже доска почета.
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В целом, говоря про строительство БКЛ, Хуснуллин отметил, что 60 процентов тоннелей из запланированных - уже разрыто. До начала 2021 года поход тоннелей полностью закончится. Ведь сейчас задействовано 16 тоннелепроходческих комплексов. А на само строительство станцией, вместо нормативных 3 лет, у столичных мастеров уходит 1,5-2 года. Поэтому вероятность замкнуть все кольцо в 2022-2023 годах "составляет 100 процентов", по словам Хуснуллина. Он отметил, что все участки строительства освобождены от коммуникаций. Сейчас рассматривается возможность добавить ночную смену.

Кстати: В этом году планируют запустить участок БКЛ от "Авиамоторной" до "Лефортово".

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