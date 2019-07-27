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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Подписано соглашение о создании в Приамурье производства метанола

Текст: Инесса Доценко

Производство метанола мощностью 1 миллион тонн в год появится в Амурской области. Соглашение об этом заключили Корпорация развития Дальнего Востока и акционерное общество "Технолизинг" в присутствии вице-премьера - полномочного представителя президента Российской Федерации в ДФО Юрия Трутнева.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Новый завод разместится в городе Сковородино на территории опережающего развития "Свободный". Здесь есть необходимая инфраструктура и возможность подключения к газопроводу "Сила Сибири" Основным поставщиком газа для производства метанола выступит "Газпром".

Проект рассчитан на 40 лет. На полную мощность производство выйдет в 2023 году. Как обещает инвестор - резидент ТОР "Свободный", - суммарный объем вложений составит 41,5 миллиарда рублей, будет создано более 150 рабочих мест. А с учетом персонала вспомогательных служб и обслуживающих компаний в проект будет вовлечено более 800 человек. Для них понадобится создать комфортные условия жизни, поэтому в Сковородино планируется строительство школы на 146 мест, детского сада на 73 места, ремонт городских дорог, модернизация городских сетей водоснабжения и водоотведения и строительство городских очистных сооружений.

- Проект позволит не просто стабилизировать социально-демографическую ситуацию в Сковородино, но станет основой устойчивого развития экономики города, - заявил генеральный директор АО "КРДВ" Аслан Канукоев. - Новый центр газопереработки на Востоке России будет способствовать развитию производственного потенциала региона и усилению экспортных позиций нашей страны.

Корпорация развития Дальнего Востока выделила для нового завода и вспомогательных производств площадке Сковородино земельный участок площадью более 50 гектаров.

Продукцию нового резидента ТОР "Свободный" будут реализовывать в ДФО, а избыток направят на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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