В Башкирии врач применил оружие против буйного посетителя

Как сообщает телекомпания "Вести-Башкортостан", инцидент произошел в патологоанатомическом отделении центральной районной больницы Белорецка.

Явившийся в морг нетрезвый гражданин 50 лет устроил скандал с требованием отдать ему труп жены, которая недавно скончалась. Скандал перерос в потасовку. Для того чтобы остановить импульсивного посетителя, заведующему патологоанатомическим отделением пришлось трижды выстрелить из травматического пистолета.

Сразу после инцидента доктор обратился в правоохранительные органы, сотрудники которых сейчас разбираются в обстоятельствах произошедшего. Раненого буяна отправили в больницу.