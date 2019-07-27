Дряхлость или рак: ученые нашли неожиданную причину старения

Стареющие клетки утрачивают способность производить нуклеотиды, используемые при формировании ДНК и РНК, а значит не могут размножаться.

К такому выводу пришли американские исследователи. При этом отмечается, что даже молодые клетки, в которых ученые останавливали процесс создания нуклеотидов, начинали стареть.

Также сообщается, что старение защищает организм от онкозаболеваний. Это объясняется тем, что поврежденные клетки, способные стать раковыми, прекращают размножаться, стареют и отмирают. Поэтому попытка просто остановить естественный процесс старения клеток может вызвать рост раковых клеток.

Однако специалисты надеются отыскать возможность удалять стареющие клетки таким образом, чтобы избежать возрастных заболеваний.