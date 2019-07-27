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Рубрика: Общество

Дряхлость или рак: ученые нашли неожиданную причину старения

Текст: Руслан Мельников
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Стареющие клетки утрачивают способность производить нуклеотиды, используемые при формировании ДНК и РНК, а значит не могут размножаться.

К такому выводу пришли американские исследователи. При этом отмечается, что даже молодые клетки, в которых ученые останавливали процесс создания нуклеотидов, начинали стареть.

Фото: iStock
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Также сообщается, что старение защищает организм от онкозаболеваний. Это объясняется тем, что поврежденные клетки, способные стать раковыми, прекращают размножаться, стареют и отмирают. Поэтому попытка просто остановить естественный процесс старения клеток может вызвать рост раковых клеток.

Однако специалисты надеются отыскать возможность удалять стареющие клетки таким образом, чтобы избежать возрастных заболеваний.

Общество Здоровье Общество Наука Медицина и здоровое питание Онкология: как победить рак
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