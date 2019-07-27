Суд в США разрешил использовать средства Пентагона на возведение стены

Верховный суд США, состоящий из девяти представителей, в пятницу разрешил президенту Дональду Трампу использовать средства на строительство стены на границе с Мексикой. Речь идет о сумме в 2,5 миллиарда долларов, которая ранее должна была быть выделена на нужды Пентагона, напоминает Reuters. Ее ранее американскому военному ведомству выделил конгресс. Как отмечает CNN, эти средства были предназначены для различных программ минобороны США, включая набор и обучение персонала, разработку крылатых ракет воздушного запуска, модернизацию самолетов E-3 и обучение сил безопасности Афганистана.

С перевесом в один голос

Постановление Верховного суда было принято с перевесом в один голос пятью представителями его консервативного большинства против четырех голосов либералов. Таким образом, Верховный суд полностью заблокировал майское постановление федерального судьи из Окленда, а затем и июльское решение девятого Апелляционного суда в Сан-Франциско в Калифорнии, запрещающие главе Белого дома тратить эти средства. Однако Трамп вскоре заявил, что будет обжаловать эти решения.

В кратком резюме, разъясняющем решение суда, говорится, что администрация США "представила достаточные доказательства (для строительства стены)", а группы, оспаривающие это решение, не имели оснований для подачи иска в суд Калифорнии. По американским законам, суды штатов имеют право оспорить решение главы Белого дома.

Окружной судья США Хейвуд Гиллиам из Калифорнии постановил 30 мая, что предложение главы американской администрации построить части пограничной стены в Калифорнии, Нью-Мексико и Аризоне с деньгами, выделенными министерству обороны для борьбы с наркотиками, было незаконным. Судья вынес постановление о запрете использования средств Пентагона для строительства пограничной стены. Затем Белый дом подал апелляцию в суд Сан-Франциско, которая была отклонена.

Сам Трамп немедленно отреагировал на решение Верховного суда, назвав его победой с большой буквы. "Верховный суд США отменил судебный запрет нижестоящего суда, позволив продолжить строительство Южной пограничной стены. Большой выигрыш для безопасности границ и верховенства закона!", - написал глава Белого дома в Twitterуже через несколько минут после того, как суд вынес решение. В американской администрации настаивают на том, что решение суда было необходимо принять быстро, так как Белый дом должен потратить деньги до конца сентября, когда заканчивается финансовый год федерального правительства. Средства должны пойти на то, чтобы заменить существующие участки барьеров в штатах Аризона, Калифорния и Нью-Мексико более надежным ограждением.

Оппоненты говорят об угрозе экологии

Против строительства стены резко выступают демократы, представители общественных организаций и правительство Мексики. Представители демократов в конгрессе назвали стену "аморальной, неэффективной и дорогой".

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси выступила с заявлением в пятницу вечером, обвинив Трампа в попытке "подорвать военную готовность и воровать средства у наших мужчин и женщин в форме". По ее словам, непозволительно тратить миллиарды "на расточительную, неэффективную стену, которую конгресс на двухпартийной основе неоднократно отказывался финансировать". Она сказала, что решение Верховного суда "подрывает конституцию и закон". Лидер демократов в сенате Чак Шумер назвал это решение суда "глубоко прискорбным и бессмысленным".

"Сегодняшнее решение разрешить отвлечение военных средств для строительства пограничной стены будет ограждать и разрушать общины, общественные земли и воды в Калифорнии, Нью-Мексико и Аризоне", - заявила в свою очередь Глория Смит, адвокат экологической группы Sierra Club, которая и подала в мае иск в суд Калифорнии, чтобы заблокировать выделение средств для Белого дома.

Действия экологической группы поддержала и "Коалиция южных приграничных сообществ", группа, выступающая за защиту интересов людей, живущих в приграничных районах. Представители этой организации заявили, что стена окажется разрушительной для окружающей среды, в том числе, и потому, что она может усугубить проблему наводнения и оказать негативное влияние на дикую природу.

Трамп идет напролом

Отметим, что строительство пограничной стены было главным обещанием предвыборной кампании Трампа 2016 года. Возведение стены является частью его жесткой иммиграционной политики - центральной в его программе на переизбрание в 2020 году. По мнению главы Белого дома, стена необходима, чтобы обуздать нелегальную иммиграцию и остановить незаконный оборот наркотиков через южную границу США.

Ранее законодатели отказались предоставить 5,7 миллиардов долларов на финансирование стены, запрашиваемых Трампом в конце прошлого года. После этого в Белом доме заявили, что администрация намерена перенаправить несколько миллиардов долларов из средств министерств обороны и казначейства на строительство стены.

15 февраля Трамп объявил чрезвычайное положение в Соединенных Штатах, выразив намерение финансировать стену без одобрения конгресса. В свою очередь демократы заявили, что глава Белого дома превысил свои полномочия в соответствии с конституцией США и понизил авторитет конгресса.