В Южную Корею прибыла атомная подлодка США

Американская атомная ударная подводная лодка USS Oklahoma City водоизмещением 6900 тонн прибыла в четверг в южнокорейский порт Пусан. Об этом сообщили СМИ Южной Кореи со ссылкой на источники в правительстве страны.

Отмечается, что подлодка, которая вооружена крылатыми ракетами "Томагавк", зашла в Пусан для пополнения провианта и чтобы дать возможность экипажу отдохнуть. Команда атомной субмарины составляет около 150 офицеров и матросов. Ожидается, что подлодка пробудет в южнокорейском порту несколько дней и покинет его на следующей неделе.

Отметим, что заход американской атомной подлодки совпал с ракетными запусками Северной Кореи. КНДР вчера с побережья у города Вонсан произвела старт двух ракет. За запусками наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

По мнению южнокорейских экспертов, прибытие американской атомной субмарины стало скорее совпадением с ракетными запусками КНДР, а не каким-то знаком устрашения со стороны США. По словам источников, заход подлодки планировался заранее.