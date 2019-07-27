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27.07.2019 09:07
Рубрика: В мире

В Южную Корею прибыла атомная подлодка США

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Американская атомная ударная подводная лодка USS Oklahoma City водоизмещением 6900 тонн прибыла в четверг в южнокорейский порт Пусан. Об этом сообщили СМИ Южной Кореи со ссылкой на источники в правительстве страны.

Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
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Отмечается, что подлодка, которая вооружена крылатыми ракетами "Томагавк", зашла в Пусан для пополнения провианта и чтобы дать возможность экипажу отдохнуть. Команда атомной субмарины составляет около 150 офицеров и матросов. Ожидается, что подлодка пробудет в южнокорейском порту несколько дней и покинет его на следующей неделе.

Отметим, что заход американской атомной подлодки совпал с ракетными запусками Северной Кореи. КНДР вчера с побережья у города Вонсан произвела старт двух ракет. За запусками наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

По мнению южнокорейских экспертов, прибытие американской атомной субмарины стало скорее совпадением с ракетными запусками КНДР, а не каким-то знаком устрашения со стороны США. По словам источников, заход подлодки планировался заранее.

В мире США В мире Восточная Азия Южная Корея
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