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Рубрика: В мире

Зеленского попросили восстановить авиасообщение с Россией

Текст: Александр Саможнев

Украинские граждане попросили президента Владимира Зеленского восстановить авиасообщение с Россией. Петиция по этому поводу появилась на президентском сайте, сообщают украинские СМИ.

За два дня петиция набрала более 70 голосов. Для рассмотрения документа президентом под ним должны подписаться 25 тысяч человек.

Фото: Стрингер/ РИА Новости
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Автор обращения Виктория Темченко заявляет, что из-за отмены прямых рейсов страдают в основном простые украинцы, которые не могут видеться с семьями.

Авиасообщение между Россией и Украиной было прервано с октября 2015 года. Киевские власти запретили также использование своего воздушного пространства для транзитных полетов. На Украине эти меры объяснили мерами безопасности.

Напомним, ранее на сайте президента появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом. В ней предлагается сделать это до открытия железнодорожного сообщения через Крымский мост, "в противном случае украинские поезда никому не будут нужны".

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины
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