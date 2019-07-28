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Мама погибшей в США актрисы Ники Никоновой предчувствовала ее смерть

Новости
    28.07.2019, 13:21
Текст:   Олег Усков
Кадр из фильма "Брестская крепость" (2010). Фото: kino-teatr.ru Кадр из фильма "Брестская крепость" (2010). Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Брестская крепость" (2010). Фото: kino-teatr.ru

Ольга Николаевна, мама трагически погибшей на Аляске в свой медовый месяц 24-летней актрисы из драмы "Брестская крепость" Вероники Никоновой, рассказала, что у нее были нехорошие предчувствия. А теперь и ей самой нужна помощь. И единственное, что поддерживает Ольгу Николаевну, - вера в Бога.

Издание KP.RU дозвонилось до женщины по телефону. Сейчас она находится в Минске и поддерживает связь с Петром Маркеловым, вдовцом дочери. Петр - в Анкоридже, на Аляске. Там же - тело Ники.

По словам Ольги Николаевны, о смерти дочери ей известно только то, что было написано в СМИ - "ничего больше". Тело дочери забрали на аутопсию. Результаты вскрытия безвременно ушедшей артистки придут во вторник или в среду. Потом - кремация. Когда - тоже неизвестно.

"Проблема в том, что я не могу ни до кого дозвониться в Америке. Там сейчас выходной и ничего не происходит. Честно говоря, я не знаю, что делать. Я в полном неведении", - говорит Никонова.

Фото: kino-teatr.ru
Муж актрисы Ники Никоновой раскрыл подробности ее гибели

Причем проблем уже множество. В данный момент женщина ищет билеты в Америку. В США она полетит из Москвы, но когда - неизвестно. Цена билетов - около двух тысяч долларов только в одну сторону. Нужны деньги.

Ситуацию усугубляет и тот факт, что у молодых супругов утонули в реке все документы.

Как отметила Ольга Николаевна, произошедшее стало для нее, конечно, шоком, но плохие мысли были у матери изначально, она чувствовала, что "что-то не так". Но Ника такая боевая с семнадцати лет: "Ей было мало всего, что ее окружало: мало адреналина, мало жизни, она брала все, что могла. На Аляску поехала за романтикой...", - горько заключает Ольга Николаевна.

Ранее детали трагедии раскрыл Петр Маркелов.

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