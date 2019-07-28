Гол Чалова принес ЦСКА победу над "Локомотивом"

В центральном матче третьего тура Премьер-лиги ЦСКА обыграл на своем поле "Локомотив" - 1:0. Единственный мяч уже в первом тайме с пенальти забил Федор Чалов.

С тех пор как ЦСКА переехал на новый стадион, армейцы провели три матча с "Локомотивом". В последних двух "красно-синие" уступили, а всего безвыигрышная серия команды Виктора Гончаренко в поединках с "красно-зелеными" в чемпионате достигла четырех встреч.

Накануне нынешней в ней сложно было определить фаворита. "Локомотив" неплохо начал сезон, если не считать домашнюю ничью с "Рубином". Что касается ЦСКА, то армейцы в первом туре неожиданно проиграли "Крыльям Советов", а затем со скрипом одолели "Оренбург".

Перед дерби "Локомотив" понес ощутимую потерю: из-за травмы голени вне заявки остался Антон Миранчук. У ЦСКА таких проблем с составом не было. Никола Влашич, Федор Чалов, Марио Фернандес - все лидеры армейцев вышли на поле с первых минут.

Первый тайм встречи на Песчаной не изобиловал опасными моментами. Зато он стал историческим: впервые в истории чемпионата России судья воспользовался системой видеопомощи арбитрам (VAR). Но если в первом эпизоде на восьмой минуте Владислав Безбородов решил не ставить пенальти в пользу ЦСКА, то во втором, после падения в чужой штрафной Чалова, он указал на "точку". Сам пострадавший взял на себя ответственность и не оплошал - 1:0 в пользу "красно-синих" к перерыву.

Во втором тайме "Локомотив" активизировался и стал создавать моменты. Неплохой шанс был у Мурило. Бразилец опасно бил головой после подачи Миранчука, но мяч пролетел чуть выше. Чуть раньше сам Миранчук здорово приложился со штрафного. И снова "железнодорожникам" чуть не повезло. Ну а ЦСКА надежно защищался и временами старался поймать соперника на контратаках. Впрочем, ни одна из команд во второй половине так и не отличилась.

ЦСКА выиграл и семью очками сравнялся в таблице с "Ростовом", идущим на втором месте. Лидирует же действующий чемпион страны "Зенит", набравший максимальное количество очков - девять.