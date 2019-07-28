МЧС: В Москве ожидается усиление ветра до 17 м/с

До вечера воскресенья в столице прогнозируется усиление ветра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

По данным спасателей, порывы могут достигать 17 м/с. Предупреждение действует до 21:00 воскресенья. В это время стоит обходить шаткие конструкции, не парковать машины под деревьями и рекламными щитами.

Как пояснила "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова, этот ветер - начало ультраполярного вторжения холодных воздушных масс. По словам метеоролога, в вечерние часы в столице еще сохранится теплая погода около +20 градусов. "Основной заток холодного воздуха прогнозируем во вторник и среду, когда температура приблизится к значениям, характерным для середины сентября, - поясняет специалист. - Днем не выше +16 градусов, ночью не ниже +8".