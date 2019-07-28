В воскресенье московский воздух прогреется до +25 градусов

Уходящий антициклон сдает свои позиции, поэтому субботней жары днем уже не будет, а к вечеру и вовсе похолодает до +10 градусов. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, днем в московском регионе будет комфортная погода, дождей не ожидается, ветер со скоростью 10 м/с сделает воздух чище, предотвратив скопление вредных веществ в атмосфере. А в вечерние часы начнется понижение температуры, причем к утру понедельника остыть воздух сможет до +8 градусов. В первый рабочий день ожидается около +14, затем в течение двух дней еще на пару градусов похолодает. Такая погода будет напоминать конец сентября, а не "макушку" лета.

К слову, 28 июля 2010 года воздух прогрелся до +37,5. А в 1890 году на термометре было +6,9.