Камнепад нарушил график движения поездов в Приангарье

В Иркутской области произошел камнепад на Кругобайкальской железной дороге.

Как сообщили в пресс-службе ВСЖД, никто не пострадал, однако инцидент серьезно нарушил график следования многих поездов.

Причиной камнепада стали сильные дожди.

- 28 июля отменено движение всех туристических и пригородных поездов. В целях безопасности 80 пассажиров туристического поезда 923 Слюдянка - Байкал возвращены в Иркутск и отправлены в Листвянку автотранспортом, - заявили в ВСЖД.

Восемь пассажирских поездов, следующих по участку Слюдянка - Иркутск, задержались на несколько часов.