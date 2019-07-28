В КЧР спасатели с автокраном эвакуировали 300-килограммового мужчину

В Черкесске спасателям Архызского поисково-спасательного подразделения пришлось проводить специальную операцию, чтобы доставить в больницу 300-килограммового мужчину.

40-летнему жителю многоэтажного дома на улице Парковая стало плохо с сердцем. Мужчина потерял сознание и впал в кому. Самостоятельно эвакуировать больного работникам службы скорой помощи оказалось не под силу, и они обратились в МЧС.

"Спасатели с помощью автокрана и вышки, разобрав окно, эвакуировали больного из квартиры. Погрузили в автомашину и отвезли в республиканскую больницу Черкесска", - говорится в сообщении МЧС.

К сожалению, несмотря на усилия врачей и спасателей, мужчина скончался.