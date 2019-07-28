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28.07.2019 14:26
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Военно-морские парады показали - флот РФ обновляется и перевооружается

Текст: Сергей Птичкин
День ВМФ отметили парадами и красочными представлениями на всех флотах России. Наиболее ярко праздник уже традиционно прошел в Санкт-Петербурге и на рейде Кронштадта.

В небе пролетел строй самолетов и вертолетов, составляющих основу боевой авиации нашего флота. Многие обратили внимание на лайнер, похожий на пассажирский Ил-18, бывший когда-то очень распространенным и надежным самолетом Аэрофлота СССР. Самолет с эмблемами ВМФ отличался угловатой надстройкой над носовой частью фюзеляжа. Это разведывательно-противолодочный Ил-38Н. А надстройка - элемент новейшей поисково-прицельной системы "Новелла-П-38". Она позволяет обнаруживать воздушные цели на дальностях до 90 км и следить за надводными объектами в радиусе 320 км. В автоматическом режиме Ил-38Н может отслеживать до 32 воздушных, надводных и подводных целей вне зависимости от их положения.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Кроме того, самолет несет до 9 тонн различного вооружения, включая торпеды, противолодочные авиабомбы и противокорабельные ракеты большой мощности. Так что не смотря на почтенный возраст военно-морская версия гражданского Ил-18 по-прежнему в строю и полностью отвечает современным требованиям к морской авиации такого класса.

Настоящей звездой парада в Санкт-Петербурге можно считать новейший фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Он только что вернулся из очень напряженного кругосветного плавания. 26 февраля нынешнего года отряд кораблей Северного флота в составе спасательного буксира "Николай Чикер", многофункционального судна тылового обеспечения "Эльбрус" и танкера "Кама" во главе с фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков" вышел из Североморска и отправился в кругосветку. За полгода корабли прошли свыше 35 тысяч морских миль. Они преодолели воды Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. С дружескими визитами заходили в порты многих стран, в пути следования вели боевую учебу. И ко Дню ВМФ пришли в Кронштадт.

Фрегаты дальней морской зоны "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов", также принимавший участие в параде, относятся к проекту 22350. Они имеют самое современное радиоэлектронное оборудование, в том числе системы радиоэлектронной борьбы и новейшие системы постановки аэрозольных помех, делающих фрегаты невидимыми для технического зрения чужих кораблей и их вооружения. Имеют надежную противовоздушную оборону, включающую новейшие зенитно-ракетные комплексы "Редут".

Ракетное вооружение может состоять из ракет П-800 "Оникс", "Калибр-НК" и даже российско-индийских "БраМос". Вполне возможно, скоро будут заложены фрегаты глубоко модернизированного проекта 22350М. Они должны иметь большие габариты, повышенное водоизмещение и еще более мощное оружие, включая гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Еще одна новинка парада - корвет "Гремящий". Он только что успешно прошел первый этап заводских испытаний. И вскоре после парада уйдет на второй этап заводских испытаний. Корабли этого проекта (20385) вооружены ракетами "Калибр-НК". А отличительной их особенностью является то, что надстройка выполнена из композиционных материалов, что значительно уменьшает заметность корвета.

Фото: Александр Степанов
В Сирии прошел парад, посвященный дню ВМФ России

Нельзя не сказать о малом ракетном корабле "Серпухов". К нему вполне подходит выражение: мал, да удал. Построили его на Волге в Зеленодольске. В составе ВМФ с декабря 2015 года. За это время прошел настоящий боевой путь. Служба его начиналась в Севастополе, потом был поход в Средиземное море. 19 августа 2016 года выполнил три пуска крылатых ракет "Калибр" из восточной части Средиземного моря по базам боевиков одной из террористических организаций, базировавшихся на территории Сирии. Все ракеты попали точно в намеченные цели.

В октябре 2016 года "Серпухов" совместно с однотипным малым ракетным кораблем "Зеленый дол" совершил переход из Севастополя в Балтийск. Там они вошли в состав 36-й бригады ракетных катеров Балтфлота, где и несут сейчас свою службу. В 2017 году МРК "Серпухов" удостоился почетного наименования "ударный".

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