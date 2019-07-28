В Армавире задержали сбежавшего из-под конвоя преступника

В Армавире полицейские задержали мужчину, обвиняемого в убийстве старшего брата. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, преступник был задержан в пригородном поселке Маяк и доставлен в отдел полиции. "В ближайшее время он будет передан инициатору розыска", - говорится в информации МВД.

38-летнего мужчину обвиняют в убийстве 48-летнего брата. Преступление было совершено в декабре 2018 года в Сочи. По данным следствия, обезглавленный труп был закопан на территории сочинского санатория. СК выяснил, что к убийству мужчины причастны его младший брат и двое 28-летних подельников. Они были задержаны по горячим следам и находились под стражей.

Как писала "РГ", подследственный скрылся 24 июля на вокзале "Армавир-2" во время передачи от одного конвоя другому: беглец бросил сумку в охранника и спрятался за железнодорожными вагонами. Преступника объявили в федеральный розыск и назначили вознаграждение тому, кто сообщит о его местонахождении.

После побега обвиняемого было возбуждено новое уголовное дело по статье "Побег из-под стражи".