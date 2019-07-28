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28.07.2019 18:02
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В День ВМФ в Астрахани показали высадку десанта

Текст: Руслан Мельников
В Астрахани прошли торжества, посвященные празднованию Дня ВМФ.
Фото: Максим Коротченко Фото: Максим Коротченко
Фото: Максим Коротченко
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости
В День ВМФ в Севастополе показали боевые возможности новых кораблей

Как сообщили в Минобороны РФ, парадная часть праздника состояла из статического и динамического показа. В парадную линию выстроились ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан", малый артиллерийский корабль "Волгодонск", ракетный катер "Ступинец", базовый тральщик "Магомет Гаджиев", пограничный сторожевой корабль "582" и малое гидрографическое судно "ГС-194". А в динамическом показе участвовали малый ракетный корабль "Град Свияжск", малый артиллерийский корабль "Астрахань", рейдовые тральщики, противодиверсионные и десантные катера.

Они демонстрировали несколько эпизодов. Речь, в частности, идет об изоляции района антитеррористической деятельности и досмотровой операции, уничтожении средств воздушного нападения, охране морских объектов, прокладывании проходов в минном заграждении и высадке тактического десанта.

Организованы показательные выступления подразделений морской пехоты, демонстрация современных образцов вооружения и техники, выступление оркестра Астраханского гарнизона, творческих коллективов города и юнармейцев.

"Завершатся праздничные мероприятия на Каспийской флотилии красочным салютом", - отметили в Минобороны.

Всего в параде в Астрахани приняли участие около трех десятков кораблей и судов, а также около 2000 военнослужащих.

Фото: instagram.com/tanyashkolnik
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Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин обратился к жителям региона, морякам-каспийцам и ветеранам флота с поздравлением в честь Дня ВМФ. Он подчеркнул, что жизнь региона "крепким морским узлом" связана с морем и поэтому День ВМФ здесь - особый праздник.

"Со времен Петра Великого Каспийская флотилия всегда на страже южных морских рубежей страны. Моряки-каспийцы служат образцом воинской доблести и беззаветного служения Отечеству. Мы по праву гордимся вами и верим - безопасность России в надежных руках!", - отметил Игорь Бабушкин.

Между тем ранее в акватории Волги прошла генеральная репетиция военно-морского парада кораблей Каспийской флотилии, во время которой были отработаны эпизоды динамического показа.

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