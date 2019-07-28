В Новороссийске свыше тысячи моряков отметили День ВМФ

В Новороссийске традиционно отметили День военно-морского флота.

Утром командир Новороссийской военно-морской базы провел обход парадного строя кораблей. Затем начался торжественный митинг, к памятнику отцам-основателям города возложили цветы.

После этого состоялся парад, в котором приняли участие военнослужащие Новороссийской военно-морской базы и ГМУ имени Ушакова. Всего на парад вышли более тысячи человек.

На набережной открыли выставку вооружения и военной техники Черноморского флота. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, вечером торжества завершат праздничным салютом.