Новости

46-летний актер из "Оно" Гейб Хаут умер за рулем мотоцикла 15:05
Субботние культурные мероприятия в Москве посетили 850 тысяч человек 15:04
Ефимова, Рылов и Колесников остались без золота 14:56
Российский гонщик погиб во время соревнований в Московской области 14:53
В Новороссийске свыше тысячи моряков отметили День ВМФ 14:49
У ВВС бундесвера опять возникли проблемы с авиатехникой 14:45
Состояние украинских электричек шокировало пользователей Сети 14:35
Московские многодетные семьи получат новые налоговые льготы 14:34
Женщину убило молнией во время забега в горах Италии 14:19
Мексика выделит 30 млн долларов на создание рабочих мест в Гондурасе 14:09
СМИ: Некоторые бортовые системы Boeing 737 не тестировались полностью 13:59
В Подмосковье во время гонок погиб пилот 13:56
Дженнифер Лопес сыграет наркобаронессу 13:51
Руководство "Спартака" выдвинуло Кононову ультиматум 13:46
Путин после парада пообщался с семьями, пострадавшими от паводка 13:39
Бари Алибасов рассказал о сложностях приема пищи 13:37
В Екатеринбурге рейс в Турцию задержали на 10 часов 13:30
Владимир Путин поздравил актрису Инну Макарову с 93-летием 13:26
Мама погибшей в США актрисы Ники Никоновой предчувствовала ее смерть 13:21
Американец Макс Холлоуэй сохранил титул чемпиона UFC в полулегком весе 13:18
Умерла озвучившая подружку Микки Мауса актриса Расси Тейлор 13:07
В Иркутской области эвакуировали жителей затопленных деревень 13:00
Четыре человека погибли в ДТП на трассе Петербург - Псков 12:57
Режиссер нового "Короля Льва" спрятал в фильме настоящий снимок 12:49
Путин: Россия всегда будет помнить подвиги моряков 12:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Лингвисты назвали 10 ошибок в речи, за которые больше всего стыдно
Лингвисты назвали 10 ошибок в речи, за которые больше всего стыдно
Как небольшой гарнизон отстоял Петропавловский порт
Как небольшой гарнизон отстоял Петропавловский порт
Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна
Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна
28.07.2019 14:49
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Новороссийске свыше тысячи моряков отметили День ВМФ

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)

В Новороссийске традиционно отметили День военно-морского флота.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
В Петербурге завершился Главный военно-морской парад страны

Утром командир Новороссийской военно-морской базы провел обход парадного строя кораблей. Затем начался торжественный митинг, к памятнику отцам-основателям города возложили цветы.

После этого состоялся парад, в котором приняли участие военнослужащие Новороссийской военно-морской базы и ГМУ имени Ушакова. Всего на парад вышли более тысячи человек.

На набережной открыли выставку вооружения и военной техники Черноморского флота. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, вечером торжества завершат праздничным салютом.

Власть Безопасность Армия Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Скончался российский журналист Владимир Кара-Мурза
В Калмыкии четыре человека погибли в ДТП на трассе "Каспий"
Сенатор США выступил против санкций в отношении "Северного потока - 2"
СМИ: В Ливии уничтожены два украинских Ил-76
Ученые объяснили, почему погода в Европе и России так сильно отличается