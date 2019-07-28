США испытали новейшую израильскую противоракету

The Israel Missile Defense Organization and the U.S. Missile Defense Agency completed a successful test campaign of the Arrow 3 weapon system in Alaska. The system successfully intercepted exo-atmospheric ballistic missile targets pic.twitter.com/FQvn2Oqqoc — Ministry of Defense (@Israel_MOD) July 28, 2019

Новейшая израильская противоракета Arrow 3 успешно испытана на Аляске. Об этом сообщило министерство обороны Израиля.

-- Организация противоракетной обороны Израиля и Агентство по противоракетной обороны США успешно завершили испытания ракеты-перехватчика Arrow 3 на Аляске. Система успешно перехватывала баллистические цели за пределами атмосферы, - говорится в сообщении.

Тестирование израильского перехватчика проводилось на острове Кадьяк. В качестве радара наведения использовался американский AN-TPY 2 из состава размещенного на Аляске противоракетного комплекса GMD. Несмотря на то, что американский радар не входит в состав израильского комплекса, система отработала удовлетворительно. В ходе предыдущих испытаний Arrow продемонстрировала способность перехватывать воздушные цели в условиях высокогорья. На сей раз израильскую ПРО испытали на пригодность у выполнению основной задачи - уничтожать баллистические ракеты средней дальности.

Система ПРО Arrow - часть многоуровневой противоракетной обороны Израиля. В нее также входят комплексы "Железный купол" и "Праща Давида".