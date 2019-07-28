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28.07.2019,  
14:02
Текст:  Антон Валагин

США испытали новейшую израильскую противоракету

Новейшая израильская противоракета Arrow 3 успешно испытана на Аляске. Об этом сообщило министерство обороны Израиля.

Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
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-- Организация противоракетной обороны Израиля и Агентство по противоракетной обороны США успешно завершили испытания ракеты-перехватчика Arrow 3 на Аляске. Система успешно перехватывала баллистические цели за пределами атмосферы, - говорится в сообщении.

Тестирование израильского перехватчика проводилось на острове Кадьяк. В качестве радара наведения использовался американский AN-TPY 2 из состава размещенного на Аляске противоракетного комплекса GMD. Несмотря на то, что американский радар не входит в состав израильского комплекса, система отработала удовлетворительно. В ходе предыдущих испытаний Arrow продемонстрировала способность перехватывать воздушные цели в условиях высокогорья. На сей раз израильскую ПРО испытали на пригодность у выполнению основной задачи - уничтожать баллистические ракеты средней дальности.

Система ПРО Arrow - часть многоуровневой противоракетной обороны Израиля. В нее также входят комплексы "Железный купол" и "Праща Давида".

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