У ВВС бундесвера опять возникли проблемы с авиатехникой

Сегодня будет предпринята новая попытка отправить самолетом солдат бундесвера из Тюрингии в Литву, где они должны присоединиться к мультинациональному батальону НАТО. Накануне полет сорвался из-за очередного инцидента с авиатехникой, о чем агентству Deutsche Presse-Agentur сообщил представитель Люфтваффе (ВВС Германии).

Аэробус А310 должен был вылететь из Кельна в Каунас, однако перед стартом обнаружились неполадки в двигателе машины, и военнослужащие разошлись по домам. Правда, ненадолго - начальники Люфтваффе обязались отправить военно-транспортный борт в воскресенье. Пока неизвестно, выполнили ли они свое обещание.

В последнее время, пишет "Зюддойче цайтунг", авиация бундесвера, которой пользуются и политики высокого ранга, то и дело подвергается критике в прессе и с трибун. Из-за какой-то роковой неисправности машин, например, канцлер или президент, опаздывали на крупные международные мероприятия. А порой засиживались надолго в иностранных аэропортах в ожидании окончания ремонта их самолета или просто пользовались обычными рейсами.