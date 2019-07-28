В приюте Алабамы питбули из-за халатности сотрудников загрызли 29 кошек

В приюте для домашних животных Dothan (штат Алабама) два питбуля из-за халатности сотрудников загрызли 29 кошек. Как сообщает Associated Press со ссылкой на WTVY-TV, мертвые животные были обнаружены в четверг работниками приюта.

Комиссар полиции Dothan City Бет Кенвард заявил, что заведение устарело, и, по его словам, городские власти еще давным-давно должны были помочь обновить объект. Мэр города Марк Салиба признал правоту этих слов.

Директор приюта Билл Бэнкс сообщил, что собаки вырвались из загона. Затем они сильно толкнули оцинкованный пруток, прикрепленный к железной двери, выбив его из зажима, что позволило им получить доступ к кошкам. На крики животных не отреагировал ни один из сотрудников.

Известно, что питбули прибыли в приют в среду, и решение о том, что с ними делать, еще не принято.