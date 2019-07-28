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28.07.2019,  
16:51
Текст:  Руслан Мельников

Видео изнутри: сирийский Т-90А уничтожил пикап боевиков

В интернете появилось видео, на котором запечатлен выстрел из танка T-90A по технике террористов.

Видео размещено на Twitter-странице Syrian Military Capabilities. В пояснении говорится, что оно снято на севере Хамы. Впечатляет расстояние, с которого был сделан выстрел.

Фото: Минобороны РФ
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"T-90A уничтожает технику террористов в пяти километрах от танка", - сказано в комментарии к видео.

Примечательно, что съемки велись изнутри танка через тепловизор. Таким образом зритель может видеть то, что видели сами танкисты.

На видео под шум двигателя слышны переговоры членов экипажа. Потом - выстрел и черный дым на месте попадания. После этого, судя по всему, танк начал менять позицию, чтобы самому не попасть под обстрел.

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