Владимир Путин поздравил актрису Инну Макарову с 93-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с 93-летием российскую актрису, народную артистку СССР Инну Макарову, особенно отметив многогранность ее творчества и яркие образы, сообщает ТАСС.

На сайте Кремля сегодня появилась поздравительная телеграмма от Владимира Путина в адрес Инны Макаровой. "Ваше высокое актерское мастерство, многогранное творчество, неизменная преданность профессии вызывают глубокое уважение, служат примером для коллег по кинематографическому сообществу. Вами талантливо создана целая галерея ярких, достоверных и потому любимых зрителями образов, которые стали настоящей классикой", - говорится в телеграмме.

Президент также отметил, что воплощенные актрисой образы вдохновили многих молодых людей на то, чтобы связать свое будущее с искусством и добиваться успеха в этой сфере, развивая тем самым отечественную культуру.

Справка "РГ"

Инна Макарова родилась 28 июля 1926 года в городе Тайга Сибирского края (ныне Кемеровская область). Окончила актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК). Она играла в фильмах "Женитьба Бальзаминова", "Девчата", "Дорогой мой человек", "Высота" и других. За роль Любови Шевцовой в фильме "Молодая гвардия" Инна Макарова в 1949 году награждена Сталинской премией. В 1985 году удостоена звания Народной артистки СССР.