"Зенит" одержал третью победу подряд в РПЛ

Питерский "Зенит" обыграл в гостях "Оренбург" в матче третьего тура чемпионата России - 2:0. Отличились Сердар Азмун и Артем Дзюба.

Открыли счет гости уже на 11-й секунде. После грубейшей ошибки Рикарду Алвеша Дзюба завладел мячом, отдал его Азмуну и тот решил эпизод - 1:0. К слову, иранец забил самый быстрый гол "Зенита" в истории первенств России. К чести "Оренбурга", хозяева не собирались сдаваться. По ходу первого тайма у них было достаточно шансов хотя бы для одного гола. Самый верный из них упустил Сергей Терехов, не попавший с нескольких метров по пустым воротам.

Все вопросы по исходу матча питерцы сняли в начале второй половины. После удара Дениса Терентьева мяч попал в руку защитника "Оренбурга", и Сергей Карасев указал на "точку". Дзюба не промахнулся, забив второй мяч в сезоне. В концовке встречи хозяева пытались сократить отставание и даже вырвать ничью, но "сине-бело-голубые" выиграли.

К слову, "Зенит" - единственная команда в Премьер-лиге, которая пока не потеряла ни одного очка. Команда Сергея Семака идет на первом месте, опережая ближайших преследователей в лице "Краснодара" и "Урала" на три очка.