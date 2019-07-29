Новости

Появилось фото сожженных в Ливии самолетов Украины 14:08
Фото: Джонни Депп пожаловался, что бывшая жена тушила об него сигареты 14:00
СК возбудил дело против авторитета Циркача 13:46
Социологи рассказали об отношении россиян к электронным паспортам 13:41
В Мурманской области выпал снег 13:39
Украинская армия воздала почести эсэсовцам 13:29
Число пострадавших в ДТП в Ростовской области выросло до 11 13:28
Футболист "Ливерпуля" оплатил строительство больницы и школы в Сенегале 13:22
Психосоматика: когда болезнь сложно распознать, но можно вылечить 13:18
Морская пехота провела показательный бой в Североморске 13:16
В Кузбассе мать заплатит 20 тысяч рублей за гибель двоих детей 13:15
В Москве запретили граффити-рекламу 13:15
Борис Джонсон потратит более 100 млн фунтов на рекламу Brexit 13:15
СМИ: 44-летний Леонардо Ди Каприо впервые станет отцом 13:10
Роналду может стать соседом Макгрегора 13:08
Двоих петербуржцев осудили на 4 года за самосуд над школьником 12:59
Опубликовано видео нападения на Месси на Ибице 12:52
Уровень воды в реке Ия в Тулуне вновь превысил критическую отметку 12:50
Энтузиасты пройдут казачьим маршрутом до Енисейска 12:44
В США поезд столкнулся с автомобилем 12:35
"Король Лев" вновь возглавил российский прокат 12:35
В Байкальске из-за паводка возникла угроза коммунальным сетям 12:21
В США назвали первого покупателя российских ракетных систем С-500 12:20
В Краснодаре на улице нашли раненого подростка в состоянии комы 12:14
Уральские ученые восстановят наскальные рисунки Игнатьевской пещеры 12:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Синоптики сообщили, как долго простоит осенняя погода
Синоптики сообщили, как долго простоит осенняя погода
Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна
Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна
29.07.2019 13:15
Рубрика: В мире

Борис Джонсон потратит более 100 млн фунтов на рекламу Brexit

Текст: Юрий Когалов

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен потратить свыше 100 миллионов фунтов стерлингов (более 120 миллионов долларов) на рекламу Brexit. Как пишет The Guardian, эта кампания будет самой масштабной со времен Второй мировой войны.

На протяжении следующих трех месяцев (именно столько осталось до выхода королевства из ЕС) на рекламных щитах, радио и телевидении, в информационных листовках, которые будут доставляться в каждый дом, можно будет найти информацию о предстоящем Brexit, в том числе ежедневные отчеты правительства о проделанной работе.

Фото: Reuters
Борис Джонсон собрал в британском правительстве убежденных сторонников Brexit

Также отмечается, что данная сумма - лишь десятая часть средств, которые Лондон намерен дополнительно потратить на подготовку к Brexit без сделки с Евросоюзом (соответствующий план расходов в ближайшее время обнародует канцлер британского казначейства Саджид Джавид).

Напомним, на референдуме о членстве Великобритании в Евросоюзе в 2016 году 51,9 процента британцев поддержали выход страны из ЕС. После долгих переговоров Лондон достиг соглашения с Брюсселем по условиям Brexit, однако британский парламент трижды отверг его, что в итоге это стоило премьер-министру Терезе Мэй ее поста. Новый глава правительства Борис Джонсон уже заявил, что решительно намерен вывести Великобританию из состава ЕС 31 октября, даже если не удастся договориться с Брюсселем о новых условиях.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Социологи рассказали об отношении россиян к электронным паспортам
Названы страны с самым дешевым и дорогим бензином
Киев намерен реформировать СБУ
В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий
В России предложили создать реестр подозреваемых в отмывании денег