Борис Джонсон потратит более 100 млн фунтов на рекламу Brexit

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен потратить свыше 100 миллионов фунтов стерлингов (более 120 миллионов долларов) на рекламу Brexit. Как пишет The Guardian, эта кампания будет самой масштабной со времен Второй мировой войны.

На протяжении следующих трех месяцев (именно столько осталось до выхода королевства из ЕС) на рекламных щитах, радио и телевидении, в информационных листовках, которые будут доставляться в каждый дом, можно будет найти информацию о предстоящем Brexit, в том числе ежедневные отчеты правительства о проделанной работе.

Также отмечается, что данная сумма - лишь десятая часть средств, которые Лондон намерен дополнительно потратить на подготовку к Brexit без сделки с Евросоюзом (соответствующий план расходов в ближайшее время обнародует канцлер британского казначейства Саджид Джавид).

Напомним, на референдуме о членстве Великобритании в Евросоюзе в 2016 году 51,9 процента британцев поддержали выход страны из ЕС. После долгих переговоров Лондон достиг соглашения с Брюсселем по условиям Brexit, однако британский парламент трижды отверг его, что в итоге это стоило премьер-министру Терезе Мэй ее поста. Новый глава правительства Борис Джонсон уже заявил, что решительно намерен вывести Великобританию из состава ЕС 31 октября, даже если не удастся договориться с Брюсселем о новых условиях.