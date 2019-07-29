Постановление правительства Республики Бурятия от 26 июля 2019 года № 410 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Бурятия за II квартал 2019 года"

Во исполнение Закона Республики Бурятия от 25.12.1997 № 634-I "О прожиточном минимуме в Республике Бурятия" Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Республике Бурятия по ценам за II квартал 2019 года в расчете на душу населения - 11 549 рублей, для трудоспособного населения - 12 000 рублей, пенсионеров - 9 155 рублей, детей - 12 065 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Бурятия - Председатель Правительства Республики Бурятия А.Цыденов
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