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29 июля 2019 г.

Постановление правительства Республики Бурятия от 26 июля 2019 года № 410 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Бурятия за II квартал 2019 года"

Дата подписания 26 июля 2019 г.
Опубликован 29 июля 2019 г.

Во исполнение Закона Республики Бурятия от 25.12.1997 № 634-I "О прожиточном минимуме в Республике Бурятия" Правительство Республики Бурятия постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Республике Бурятия по ценам за II квартал 2019 года в расчете на душу населения - 11 549 рублей, для трудоспособного населения - 12 000 рублей, пенсионеров - 9 155 рублей, детей - 12 065 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия - Председатель Правительства Республики Бурятия А.Цыденов

 

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