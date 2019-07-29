Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 29 июля по 4 августа

Самостоятельная Юлия Меньшова

Премьера документального фильма "Юлия Меньшова. Я сама", приуроченного к юбилею актрисы и телеведущей состоится на Первом канале, 3 августа в 10:15. В 25 лет Юля уже вела программу "Я сама". Ей сразу поверили. И телевизионные начальники, и зрители. Потому что умеет слушать, вникать, сопереживать, воспринимать окружающий мир с широко открытыми глазами. "Я люблю задавать вопросы и слушать. Нет ничего более интересного, чем судьбы человеческие. Это так любопытно! И для меня это такой бесконечный детектив!", - говорит в картине Меньшова. Может быть, отсюда ее страсть к путешествиям, здесь ее привлекают не парадные фасады, а та часть города, которая за ними спрятана.

Авторы фильма побывали в одной из таких поездок: вместе с Меньшовой они отправились в Санкт-Петербург, где пообщались с членами ее семьи и посмотрели, как Юля снимает свои короткие и увлекательные ролики для Инстаграм. Так что в фильме зрители увидят неизвестную им ранее Юлию Меньшову. В ленте снимались Игорь Гордин, Андрей и Таисия Гордины - дети, Владимир Меньшов, Вера Алентова, Иван Демидов, Михаил Полицеймако, Андрей Ильин, Марина Брусникина и другие.

Первый канал, 3 августа, 10:15.

Аптека как бизнес

Очередное расследование Аркадия Мамонтова посвящено аптечному бизнесу и называется "Панацея по контракту". Сегодня в России около 60 тысяч аптек. Журналистам студии Аркадия Мамонтова удалось несколько месяцев поработать в сетевых аптеках разных городов России и выяснить из чего же сегодня складывается цена на лекарства, почему с аптечных полок исчезли дешевые отечественные препараты, и как фармацевты в одночасье превратились из врачевателей в банальных продавцов.

О том, как владельцы сетей наживаются не только на пациентах, но и на производителях лекарств, - в фильме-расследовании.

"Россия 1", 4 августа, 11:20.

Актриса без компьютера

Роза Хайруллина - гостья программы "Мой герой" на канале "ТВ Центр". Многие знают Розу Хайруллину как театральную актрису: ее кинематографическая карьера началась лишь в конце 2000-х. Но созданные ею образы и на сцене, и на экране не просто поражают зрителей, а запоминаются на всю жизнь. В свое время талантливая студентка не осталась незамеченной и уже со второго курса начала играть сначала в Татарском театре имени Камала, а потом в Казанском драмтеатре. После училища она остановила свой выбор на Казанском театре юного зрителя, за работу в котором была отмечена Государственной премией РФ.

В 1997 году Хайруллина переехала в Самару, где вскоре стала ведущей актрисой нескольких театров. Именно там ее заметил режиссер Андрей Эшпай и пригласил в телесериал "Иван Грозный". Когда раздался звонок, и артистку пригласили на съемки, она подумала, что это шутка. Одной из знаковых для актрисы стала роль ханшы Тайдулы в фильме Андрея Прошкина "Орда". Именно за эту работу Роза была признана лучшей актрисой на Московском международном кинофестивале 2012 года, а также получила национальную премию "Ника".

Почему актриса переехала в Москву в 49 лет? Важен ли для нее успех фильма, в котором она играет? Какую роль называет лучшей в жизни? Чем бы хотела заниматься сейчас? На эти и многие другие вопросы Роза Хайруллина, а также ее коллеги Сергей Чонишвили, Андрей Эшпай, Андрей Прошкин ответят в ток-шоу.

"ТВ Центр", 29 июля, 13:40

Резкий интеллигент

К сожалению, уже почти два десятилетия у зрителей нет возможности смотреть новые фильмы с участием Виталия Соломина. Зато старые по-прежнему пересматриваются, и люди верят, что счастье где-то есть.

Кого мы больше любим - талантливого актера и режиссера или его экранных героев? На этот вопрос попытались ответить авторы нового документального фильма "Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе…", который выйдет на канале "ТВ Центр". "Я принадлежу сам себе" - эту фразу актер повторял довольно часто. Однако можно предположить, что ее окончанием стали бы слова: "А зрителям принадлежат только мои герои". Виталий Соломин сознательно в своих ролях уходил от себя и играл совершенно другого человека. Он будто подчеркивал, что его подлинного не дано узнать никому.

В его жизни был Малый театр - со взлетами, падениями и разочарованиями. В конце 80-х Соломин изменил ему и ушел на два года в театр им. Моссовета. Но как только Малый возглавил Юрий Соломин, то первое, что сделал, - уговорил брата Виталия вернуться.

Герой фильма рано почувствовал вкус к режиссуре, хотел ставить и играть. Несмотря на то, что театр возглавлял родной брат, родственные связи совсем не работали. Сложно ли жить максималисту? Какие проблемы возникли у Виталия Соломина в Малом театре, и почему он пытался спрятаться за ролями? В чем заключалась формула успеха? В каком жанре задумал снимать "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" режиссер Игорь Масленников? Смотрите новый документальный фильм, в котором принимают участие Ирина Климова, Игорь Масленников, Василий Ливанов, Александр Клюквин, Александр Шпагин, Елизавета Соломина. А еще зрителей ждут фрагменты спектаклей "Заговор Фиеско в Генуе", "Свадьба Кречинского", фильмов "Застава Ильича", "Старшая сестра", "Летучая мышь", "Искренне Ваш…" и других.

"ТВ Центр", 2 августа, 00:25; повтор 3 августа, 10:25

"Пристань" талантов

Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Телеканал "Россия К" продолжает рубрику "Театр на экране". На неделе с 29 июля смотрите лучшие спектакли крупнейших театров страны. 29 июля - спектакль Театра им. Евгения Вахтангова "Пристань". Режиссер Римас Туминас. Запись 2013 года. Этот спектакль - по мотивам произведений классиков - дань уважения актерам, посвятившим свою творческую жизнь одному театру - Вахтанговскому. В этом спектакле-бенефисе у каждого своя тема, свой герой, своя исповедь... В ролях: Вячеслав Шалевич, Галина Коновалова, Юлия Борисова, Юрий Яковлев, Лидия Вележева, Владимир Этуш, Ирина Купченко, Евгений Князев, Людмила Максакова, Василий Лановой и другие.

Знаменитого литовского режиссера Эймунтаса Някрошюса волнуют человек и его тайные помыслы. Его "Отелло" - спектакль о ревности и любви, о зависти к чужому счастью. В ролях: Владас Багдонас, Эгле Шпокайте, Роландас Казлас, Маргарита Жиемилете, Кястутис Якштас, Сальвиюс Трепулис, Повилас Будрис и др. Спектакль театра "Meno Fortas" "Отелло" в эфире - 30 июля. Запись 2007 года.

Яркие характеры, искрометный юмор, беспощадная сатира - 31 июля на экране знаменитая и вечно современная комедия Гоголя - "Ревизор". Спектакль Малого театра, режиссер Юрий Соломин. Запись 2013 года. В ролях: Александр Потапов, Людмила Полякова, Эдуард Марцевич, Борис Невзоров, Александр Клюквин, Виктор Низовой и другие.

1 августа - спектакль "Волки и овцы" по одноименной пьесе Александра Островского. Театр "Мастерская Петра Фоменко". Режиссер Петр Фоменко. Запись 2004 года. В ролях: Ксения Кутепова, Мадлен Джабраилова, Галина Тюнина, Полина Кутепова, Юрий Степанов, Кирилл Пирогов и другие.

О людях, живущих воспоминаниями, их беспомощности перед жизнью - спектакль "Вишневый сад" по пьесе Антона Чехова, который покажут 2 августа. Театр "Современник", режиссер Галина Волчек. Запись 2006 года. В ролях: Марина Неелова, Елена Яковлева, Игорь Кваша, Сергей Гармаш и другие.

"Россия К", с 29 июля по 2 августа, 15:10

Дворецкий Бэтмена

Фото: КиноПоиск

30 июля в России эксклюзивно на КиноПоиске состоится премьера сериала "Пенниуорт". Мировая премьера проекта - на день ранее - 29 июля. "Новый проект вселенной DC с британским акцентом от создателей "Готэма" - так позиционируют его создатели.

Лондон 60-х годов… Альфред Пенниуорт, отставной офицер британского спецназа, открывает собственное охранное предприятие. Одним из его первых клиентов становится миллиардер Томас Уэйн (отец будущего Бэтмена).

10 эпизодов шпионского триллера будут выходить раз в неделю в течение лета и осени. Сюжет сериала не основан на комиксах, и это дало создателям возможность рассказать историю будущего дворецкого Бэтмена с неожиданной стороны. По словам исполнителя главной роли Джека Бэннона, молодой Альфред Пенниуорт объединяет в себе черты добросердечного мальчика, которым был раньше, и холодного расчетливого убийцы, которым был вынужден стать на войне. Также в проекте задействованы Палома Фейт, Джейсон Флеминг, Бен Элдридж, Эмма Паэтц и Джессика Эллерби в роли королевы Елизаветы.

КиноПоиск, с 30 июля.

Семейная защита

Фото: TLC

Новая программа "Семья Шантель" - на TLC с 1 августа в вертикальном показе - новые выпуски будут выходить по четвергам. Самая известная и взрывная пара проекта "Виза невесты. Виза жениха" - Шантель и Педро - стали героями собственного шоу. Шантель впервые познакомила маму, папу и брата с доминиканцем Педро под фальшивым предлогом: влюбленные соврали, что молодой человек приехал в США по студенческой визе. С тех пор парочка живет на пороховой бочке, фитиль которой подогревают обидчивые родственники и сами молодожены, успевшие обвинить друг друга во многих грехах. Смогут ли родные Шантель забыть о различиях и жить в мире и гармонии, или же мама Карен и папа Томас пойдут на крайние меры в попытке защитить свою семью?

TLC, с 1 августа, 23:00

"Шпильки" в стихах

В эфире развлекательного телеканала "Сарафан" появился новый межпрограммный проект "Шпильки". Это экранизация смешных, очень жизненных стихотворений поэтессы и актрисы - Ольги Ершовой. Лауреат литературных премий "Европа 2010", "Пушкинская осень 2009", "Славянские традиции 2009", "Головокружение 2011", премии по режиссуре "REC"-2013... Однако лучше всех наград говорят за Ольгу ее стихи. Ежедневно зрителей ждут искрометные, яркие зарисовки о непростых отношениях мужчины и женщины, где главная героиня, которую играет Ольга - собирательный образ красивой и независимой девушки. "Уверена, что каждый найдет в наших зарисовках что-то из жизни. Для экранизации я подобрала 55 наиболее острых и емких стихотворений, а необычные образы для героинь мы придумывали всей командой!" - говорит Ольга Ершова.

Ольга читает стихи в платье XIX века или в спортивном костюме тридцатых годов века двадцатого. Но авторы специально хотели максимально выделить ее из окружающей среды, вырвать из контекста и показать несоответствие ее консервативных - в хорошем смысле - представлений об отношениях мужчины и женщины нашей современной реальности.

"Сарафан", с 27 июля

Политика и искусство

Интернет-кинотеатр Ivi.ru, видимо, вдохновившись аккаунтов в Instagram Леди Гаги и комментариями там россиян - а их число перевалило за миллион - ставит на свой ресурс фильм "Звезда родилась", где коварная разлучница Леди Гага сыграла в тандеме с Брэдли Купером. Думается, что и российскому интернет-кинотеатру стоит ожидать наплыва комментариев. Кроме этого на Ivi.ru можно смотреть еще один сериал про любовь творческих людей. "Фосси/Вердон" рассказывает о союзе режиссера-хореографа Боба Фосси и бродвейской актрисы-танцовщицы Гвен Вердон. А с 1 августа на ресурсе - криминальная сага о рынке наркотиков в Амстердаме "Марокканская мафия". Подойдет любителям острых ощущений.

Ivi.ru, с 1 августа

История матери-одиночки

29 июля в ночном эфире канал ТВ-3 впервые покажет последнюю работу режиссера Александра Расторгуева, который был убит год назад, в ночь на 31 июля 2018 года, в Центральноафриканской республике во время работы над новым документальным расследованием. Документальный фильм "Прошло три года" - это история матери-одиночки Саши, ее детей и мужчин. Главная героиня фильма Александра Стриженова прославилась в ток-шоу и бульварных СМИ как выросшая без отца дочь советской актрисы Натальи Стриженовой - но в фильме Расторгуева об этом не говорится. Побитая жизнью Саша живет в захламленном и неопрятном деревенском доме где-то в Подмосковье вместе с мужем, с которым они ругаются в присутствии малолетнего сына Ильи. Саша курит, пьет и бесконечно страдает от нехватки любви и от того, что ее никто не может понять. Спустя три года зритель вновь видит ее жизнь - в другом месте, с другим мужчиной и с новым ребенком, но примерно в тех же обстоятельствах... Расторгуев рассчитывал, что из истории Саши Стриженовой получится многосерийная картина. "Прошло три года" он монтировал даже во время командировки в Дудинку, в мае прошлого года, в перерывах между съемками...

ТВ-3, 29 июля, 01.45