Экс-футболист "МЮ" и "Ювентуса" Патрис Эвра завершил карьеру

Французский защитник Патрис Эвра, известный по выступлениям за "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус", объявил о завершении спортивной карьеры в возрасте 38 лет.

"Моя игровая карьера официально закончилась. В 2013 году я начал курс на получение тренерской лицензии УЕФА категории B. Теперь я хочу закончить его и перейти к категории A. В общем я смогу тренировать команду через полтора года", - сказал Эвра, чьи слова Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Последним клубом Эвра был лондонский "Вест Хэм", который он покинул по окончании сезона-2017/18. Ранее защитник выступал за итальянские "Ювентус", "Монцу", "Марсалу", английский "Манчестер Юнайтед", "Монако", французские "Марсель" и "Ниццу".

Вместе с "МЮ" Эвра стал пятикратным чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов, а с "Ювентусом" - двукратным чемпионом Италии. В активе защитника 81 матч за сборную Франции, с которой он стал вице-чемпионом Европы 2016 года.