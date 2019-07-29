Экс-сотрудника администрации президента осудили за мошенничество

Экс-начальника департамента администрации президента РФ, ранее служившего в Федеральной службе безопасности, Михаила Горбатова осудили за мошенничество с ломбардами.

Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники, Горбатов признан виновным в особо крупном мошенничестве и приговорен к 4,5 годам колонии. Ему запрещено занимать должности на госслужбе в течение двух лет. Более того, Горбатов должен будет выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей.

По версии следствия, Горбатов, занимавший должность старшего оперуполномоченного 11-го отдела управления "К", и еще двое подельников вымогали деньги у владельцев ломбардов. Их запугивали проверками якобы со стороны ФСБ. В итоге мошенникам удалось получить 100 тысяч долларов, а также ценности на миллион долларов.

Уже в СИЗО Горбатов решил пойти на сделку со следствием. Благодаря его показаниям правоохранители вышли на предполагаемую ОПГ, состоявшую из бывших и действующих сотрудников управления "К" ФСБ. Напомним, что куратора банковского сектора Кирилла Черкалина, заместителя начальника управления Дмитрия Фролова и его подчиненного Андрея Васильева задержали в конце апреля.