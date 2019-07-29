Эсминец "Сиань" увидели в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге состоялся парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России. Принимал главный военно-морской парад президент России Владимир Путин. Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", в смотре приняли участие 14 кораблей России, Китая и Индии.

Китайские моряки в белоснежной форме покорили зрителей безупречной выправкой. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Для участия в параде российская сторона направила 12 боевых кораблей и несколько десятков разнотипных самолетов. Также в главном военно-морском параде России участвовали ракетный эсминец 32-й эскадры эскортных кораблей ВМС Китая "Сиань" и фрегат ВМС Индии "Таркаш". Парады в честь Дня Военно-морского флота также прошли в ряде других городов России: Североморске, Архангельске, Владивостоке и даже в сирийском порту Тартус. Всего было задействовано более 200 кораблей и судов, 80 самолетов и более 15 тысяч военнослужащих причастных родов войск.