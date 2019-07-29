Фестиваль пива в Циндао установил рекорд посещаемости

Фестиваль продлится до 18 августа. На нем представлено 1400 производителей пенного напитка со всего мира. В рамках праздника пройдет 400 развлекательных мероприятий, вход на которые будет совершенно бесплатным. Впрочем, расходы на художественные выступления заложены в цену напитков: литровая кружка хорошего разливного пива стоит здесь до 80 юаней (около 12 долларов). Разумеется, расценки на пиво в бутылках менее шокирующие.

В минувшем году фестиваль пива в Циндао посетили 6,2 миллиона человек. В этом году, по словам организаторов, рекорд будет обновлен.

Город Циндао может похвастаться одними из старейших пивоварен в Поднебесной. Первую пивоварню здесь открыли в 1903 году немецкие и британские предприниматели. Сегодня "Циндао" - это один из крупнейших производителей хмельного напитка не только в КНР, но и во всем мире (пятое место по объемам глобального сбыта). Если в начале 1980-х годов под этим брендом производилось только три сорта пива, то сегодня - уже 183. Пиво "Циндао" экспортируется более чем в 90 стран. В 2016 году его продажи на зарубежных рынках выросли на 12 процентов, в том числе в России - на 55 процентов. Стоимость бренда "Циндао" на сегодня оценивается в 117 миллиардов юаней (около 18 миллиардов долларов).