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29.07.2019 14:35
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Фестиваль пива в Циндао установил рекорд посещаемости

Открывшийся в китайском портовом городе Циндао 26 июля международный фестиваль пива поставил новый рекорд посещаемости. Как сообщает информслужба мобильного приложания "Россия-Китай: главное", за два дня его посетило 100 тысяч человек. Только в первый день было выпито 67 тысяч литров пива.
Несмотря на высокие цены на разливное пиво, официанты на фестивале сбиваются с ног. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Несмотря на высокие цены на разливное пиво, официанты на фестивале сбиваются с ног. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Несмотря на высокие цены на разливное пиво, официанты на фестивале сбиваются с ног. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Фестиваль продлится до 18 августа. На нем представлено 1400 производителей пенного напитка со всего мира. В рамках праздника пройдет 400 развлекательных мероприятий, вход на которые будет совершенно бесплатным. Впрочем, расходы на художественные выступления заложены в цену напитков: литровая кружка хорошего разливного пива стоит здесь до 80 юаней (около 12 долларов). Разумеется, расценки на пиво в бутылках менее шокирующие.

В минувшем году фестиваль пива в Циндао посетили 6,2 миллиона человек. В этом году, по словам организаторов, рекорд будет обновлен.

Город Циндао может похвастаться одними из старейших пивоварен в Поднебесной. Первую пивоварню здесь открыли в 1903 году немецкие и британские предприниматели. Сегодня "Циндао" - это один из крупнейших производителей хмельного напитка не только в КНР, но и во всем мире (пятое место по объемам глобального сбыта). Если в начале 1980-х годов под этим брендом производилось только три сорта пива, то сегодня - уже 183. Пиво "Циндао" экспортируется более чем в 90 стран. В 2016 году его продажи на зарубежных рынках выросли на 12 процентов, в том числе в России - на 55 процентов. Стоимость бренда "Циндао" на сегодня оценивается в 117 миллиардов юаней (около 18 миллиардов долларов).

Любви к пенному напитку все возрасты покорны. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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