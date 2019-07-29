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29.07.2019,  
23:42
Текст:  Антон Валагин

Индия купит у России ракеты на 218 миллионов долларов

Фото: Минобороны РФ/Wikimedia.org Фото: Минобороны РФ/Wikimedia.org
Фото: Минобороны РФ/Wikimedia.org

Индия подписала контракт на поставку российских ракет Р-27 класса "воздух-воздух". Сумма сделки составила 15 миллиардов рупий (218 миллионов долларов), сообщило агентство ANI со ссылкой на источник в индийском правительстве.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Начался серийный выпуск истребителя пятого поколения Су-57

Российские ракеты необходимы Дели для вооружения истребителей Су-30МКИ. На вооружении ВВС страны находятся порядка 250 таких самолетов.

Р-27 - семейство советских и российских авиационных ракет средней дальности, предназначенных для борьбы с самолетами, беспилотникам и крылатыми ракетами. Современные варианты обеспечивают поражение цели на дистанции до 110 километров. В зависимости от типа Р-27 оснащается радиолокационной или тепловой системой наведения. Есть вариант с пассивной ГСН  - он предназначен для борьбы с постановщиками помех и наводится на источник электромагнитного излучения.

Двигатель и система управления ракеты обеспечивают перехват целей, летящих со скоростью до 3500 километров в час на высоте от 20 метров до 25 километров. Сама Р-27 в полете разгоняется до 4,5 Маха. Ракета входит в арсенал самолетов Су-27, Су-30, Су-33, Су-34, Су-35 и МиГ-29.

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