Как изменит жизнь белорусов новый антитабачный декрет

Антитабачное законодательство, ранее утвержденное президентом Беларуси, вступило в силу в конце минувшей недели. Для курильщиков РБ впредь будут недоступны магазины и пляжи, водный транспорт и аэропорты. В этих заведениях "подымить" можно будет только в специально отведенном месте или комнате для курения.

Местная пресса напоминает, что к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака присоединились уже почти 170 стран. Правда, подпись под этим документом еще не означает, что проблема курения в каждом государстве решается автоматически. Но, с другой стороны, это свидетельствует о том, что власть планомерно идет на установление мер, которые ведут к снижению уровня этой вредной привычки.

Экспертное сообщество уже успело обратить внимание на тот факт, что новым законодательным актом предусмотрено разделение объектов, в которых запрещается курение на две категории. К первой относятся те, где оно запрещено категорически и невозможно создавать специальные зоны для курения. Эти объекты, поясняется в декрете, должны обозначаться специальным знаком о его запрете. А ко второй отнесены те, в которых курение запрещено, но при этом должны быть созданы специально предназначенные для этой цели места.

Полный запрет на курение введен на станциях метрополитена, в общественном транспорте, лифтах, на детских площадках, в автомобилях, если в них присутствуют дети в возрасте до 14 лет. Впредь запрещено употребление табака и в международных поездах, если состав не оборудован местами для курения.

Кстати, курить в специально выделенных для этого зонах разрешат в организациях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, организациях, оказывающих социальные услуги, торговых объектах, объектах бытового обслуживания и общественного питания, государственных органах.

Кроме этого, напоминает БЕЛТА, в республике запрещается рекламировать жидкости для электронных систем курения. На упаковке электронных систем (в том числе жидкостей для них), а также систем для потребления табака должны содержаться сведения на русском или белорусском языке о запрете продажи этих изделий, систем, жидкостей лицам моложе 18 лет.

Установлена обязанность производителей, заказчиков и импортеров табачных изделий размещать на их сайтах информацию о производимых, заказываемых и импортируемых табачных изделиях, направленную на привлечение партнеров по бизнесу на заключение договоров поставки табачных изделий на внутренний и внешние рынки. Антитабачный декрет содержит запрет и на использование на вывесках торговых объектов слов, тождественных или сходных до степени смешения с наименованием видов табачных изделий.

В магазинах и павильонах торговой площадью в размере 1 тыс. и более кв. м с 1 января будущего года продажа вышеуказанных товаров будет вестись только через обособленные товарные отделы, порядок создания которых определит Министерство антимонопольного регулирования и торговли. А позже, с 1 января 2022 года, будет введен запрет на использование оборудования, размещаемого над контрольно-кассовыми узлами. Ряд нововведений касается нанесения информации на потребительскую упаковку.