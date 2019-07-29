Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.04.2019 № 242/пр "О признании утратившими силу приказов Минстроя России от 29 марта 2017 г. № 655/пр‚ от 20 октября 2017 г. № 1455/пр, от 16 июля 2018 г. № 430/пр, отдельных положений приказа Минстроя России от 17 сентября 2018 г. № 581/пр и не подлежащим применению приказа Минрегиона России от 13 октября 2009 г. № 474"