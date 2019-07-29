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29 июля 2019 г.

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.04.2019 № 242/пр "О признании утратившими силу приказов Минстроя России от 29 марта 2017 г. № 655/пр‚ от 20 октября 2017 г. № 1455/пр, от 16 июля 2018 г. № 430/пр, отдельных положений приказа Минстроя России от 17 сентября 2018 г. № 581/пр и не подлежащим применению приказа Минрегиона России от 13 октября 2009 г. № 474"

Дата подписания 26 апреля 2019 г.
Опубликован 29 июля 2019 г.

Зарегистрирован 26.07.2019 № 55400

Опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 26.07.19 г.

Вступление в силу с момента признания утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427 "О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов".

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.04.2019 № 242/пр
(pdf, PDF, 181 Кб)

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