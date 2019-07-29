Зарегистрирован 26.07.2019 № 55400
Опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 26.07.19 г.
Вступление в силу с момента признания утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427 "О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов".