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Почта Mail.ru появится в бортовой системе КамАЗа

Текст:   Юлия Кривошапко
29.07.2019,  
11:26
Mail.ru Group внедрит свой почтовый сервис в бортовую информационную систему (БИС) КамАЗов, производство которых начнется осенью 2019 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

БИС КамАЗа поддерживает все функции обновленной почты Mail.ru. В их числе система Smart Reply, которая подсказывает варианты моментальных ответов, основываясь на тексте входящего письма. С помощью "умных ответов" удобно общаться прямо из кабины автомобиля, например, находясь на заправке или парковке.

Фото: РИА Новости
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"Многие водители грузовой техники, особенно магистральных маршрутов, проводят весь день за рулем, поэтому для них автокресло сопоставимо с рабочим местом в офисе, которое сложно представить без компьютера, а компьютер - без электронной почты", - отмечает Иван Мыздриков, директор по продукту почты Mail.ru.

Водителям КамАЗа станет доступен сервис оплаты штрафов ГИБДД в один клик и другие платежные функции почты Mail.ru, рассказали "Российской газете" в пресс-службе Mail.ru Group. Для оплаты штрафов не нужно переходить на сторонние ресурсы, вся важная информация с фотографиями и отметкой на карте места нарушения приходит в письме. Кроме того, прямо из кабины можно оплатить мобильную связь, коммунальные услуги или отправить денежный перевод.

Интерфейс "автомобильной" почты аналогичен привычной пользователям версии для мобильных устройств. В приложении также легко настроить несколько почтовых аккаунтов, группировать письма по тематическим категориям, управлять рассылками.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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"Бортовая информационная система позволяет водителям следовать намеченному курсу, не скучать в дороге благодаря мультимедиа-возможностям (музыка, видео, радио), выходить в Интернет, поддерживать связь с диспетчером, обмениваться документами по почте", - говорит главный конструктор по инновационным автомобилям КамАЗ Сергей Назаренко.

По его словам, БИС интегрирована с системой спутникового мониторинга транспорта ИТИС-KAMAZ. Это позволяет повысить эффективность работы автопарка до 20 процентов за счет сокращения расходов на топливо, контроля качества вождения, оценки параметров автотехники, а также за счет оптимизации логистики, в том числе благодаря быстрому обмену информацией логиста с водителем в режиме онлайн.

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