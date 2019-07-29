Почта Mail.ru появится в бортовой системе КамАЗа

Mail.ru Group внедрит свой почтовый сервис в бортовую информационную систему (БИС) КамАЗов, производство которых начнется осенью 2019 года.

БИС КамАЗа поддерживает все функции обновленной почты Mail.ru. В их числе система Smart Reply, которая подсказывает варианты моментальных ответов, основываясь на тексте входящего письма. С помощью "умных ответов" удобно общаться прямо из кабины автомобиля, например, находясь на заправке или парковке.

"Многие водители грузовой техники, особенно магистральных маршрутов, проводят весь день за рулем, поэтому для них автокресло сопоставимо с рабочим местом в офисе, которое сложно представить без компьютера, а компьютер - без электронной почты", - отмечает Иван Мыздриков, директор по продукту почты Mail.ru.

Водителям КамАЗа станет доступен сервис оплаты штрафов ГИБДД в один клик и другие платежные функции почты Mail.ru, рассказали "Российской газете" в пресс-службе Mail.ru Group. Для оплаты штрафов не нужно переходить на сторонние ресурсы, вся важная информация с фотографиями и отметкой на карте места нарушения приходит в письме. Кроме того, прямо из кабины можно оплатить мобильную связь, коммунальные услуги или отправить денежный перевод.

Интерфейс "автомобильной" почты аналогичен привычной пользователям версии для мобильных устройств. В приложении также легко настроить несколько почтовых аккаунтов, группировать письма по тематическим категориям, управлять рассылками.

"Бортовая информационная система позволяет водителям следовать намеченному курсу, не скучать в дороге благодаря мультимедиа-возможностям (музыка, видео, радио), выходить в Интернет, поддерживать связь с диспетчером, обмениваться документами по почте", - говорит главный конструктор по инновационным автомобилям КамАЗ Сергей Назаренко.

По его словам, БИС интегрирована с системой спутникового мониторинга транспорта ИТИС-KAMAZ. Это позволяет повысить эффективность работы автопарка до 20 процентов за счет сокращения расходов на топливо, контроля качества вождения, оценки параметров автотехники, а также за счет оптимизации логистики, в том числе благодаря быстрому обмену информацией логиста с водителем в режиме онлайн.