Фанат Земфиры разбил ее Mercedes

В центре Москвы фанат Земфиры разбил стекла ее автомобиля, передает агентство "Москва" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Mercedes Земфиры был припаркован во дворе дома. Узнав, что машину кто-то портит, певица сообщила в полицию. Прибывший наряд застал злоумышленника на месте. Дебоширом оказался 35-летний грузчик. Он признался, что хотел таким образом обратить на себя внимание любимой артистки.

После допроса фаната отпустили под подписку о невыезде. Полиция проводит проверку.