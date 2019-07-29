Кабинет диабетической стопы открылся в столичной клинике им. Вересаева

В Консультативно-диагностическом центре городской клинической больницы им. В.В. Вересаева открылся кабинет диабетической стопы, сообщили "РГ" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. Обратиться туда за помощью очень важно для пациентов с сахарным диабетом, рассказал Александр Кузнецов, врач-эндокринолог этой клиники:

- Пациентам с сахарным диабетом необходимо проводить регулярное обследование для своевременного выявления патологических изменений. Почти в 85% случаев раннее обнаружение поражений тканей и костей способно предотвратить ампутацию конечностей.

3 августа с 9:00 до 13:00 врачи нового кабинета приглашают москвичей на День открытых дверей, который пройдет здесь в рамках проекта департамента здравоохранения "Входите, открыто!". В ходе приема пациенты смогут получить консультацию врача, пройти диагностику периферической нейропатии и скрининг ишемических нарушений нижних конечностей. Специалисты оценят нарушения кровотока, проведут дополнительные инструментальные обследования, а также проведут специализированную обработку дефектов стоп и ногтей. При необходимости пациенту выдадут и направление на операцию.

Прием будет проходить по предварительной записи. Зарегистрироваться на него можно с 8:00 до 20:00 с понедельника по пятницу по телефону: 8 (499) 231-31-18. Отправляясь в больницу, нужно необходимо захватить с собой паспорт и полис ОМС.

Имея направление врача, можно попасть в этот кабинет и в другие дни, предварительно позвонив по телефонам: 8 (499) 231-31-18 и 8 (495) 483-42-55. Прием ведется со вторника по четверг с 14:30 до 17:30.

Напомним, синдром диабетической стопы - это осложнение сахарного диабета. Оно характеризуется различными проявлениями - от деформации костно-суставного аппарата до появления язвенно-некротических изменений, вплоть до развития гангрены нижних конечностей.