Москвичей предупредили о температурном антирекорде

К середине недели в Москве похолодает до +5. Об этом сообщила "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

По словам метеоролога, наиболее холодными днями станут вторник и среда. В эти дни в ночные и утренние часы столбик термометра опустится до отметки +5 градусов. Днем не выше +13...+17. Похолодание связано с ультраполярным вторжением, когда в тыловой части мощного циклона происходит вторжение холодного воздуха с Арктики.

- Такая погода будет напоминать о середине сентября, и это при том, что в средней полосе России рубеж июля-августа - самая теплая пора года, - пояснила "РГ" метеоролог. - Ощутимых осадков во время похолодания не ждем.

Теплеть в столичном регионе начнет с приходом августа: к выходным столбики термометров покажут +18...+20 градусов.