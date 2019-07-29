Под Тамбовом восемь человек отравились грибами

Семья из восьми человек госпитализирована после отравления грибами. Среди пострадавших шестеро детей, двое из них в реанимации, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Тамбовской области.

Инцидент произошел в селе Красносвободное, куда 28 июля ночью вызвали скорую помощь. Врачи осмотрели и госпитализировали с диагнозом "отравление" большую семью: двух взрослых и шестерых детей, - рассказал собеседник агентства.

В реанимации находятся дети 7 и 17 лет. Еще четверо ребят в возрасте от 5 до 12 лет помещены в отделение педиатрии. Взрослых доставили в областную больницу. По предварительной информации, семья отравилась свежесобранными грибами.