После отравления детей в калужском детсаду нашли кишечную палочку

Пробы, взятые сотрудниками Роспотребнадзора в деском саду "Сказка" после массового отравления детей, показали присутствие в пищеблоке учреждения бактерий группы кишечная палочка, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Напомним, 17 июля в районную больницу Жукова были доставлены 17 детей из "Сказки" , всем им поставлен диагноз "ротавирусная инфекция". На следующий день количество заболевших детей выросло до 19 человек.

Прокуратура Жуковского района внесла администрации детского сада представление об устранении выявленных нарушений и подготовила документы для привлечения виновных к административной ответственности по статье 6.7 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологического режима).

При этом прямой причинной связь найденных нарушений с заражением детей ротавирусной инфекцией пока не установлено, отметили в прокуратуре.