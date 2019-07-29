СК возбудил дело против авторитета Циркача

В Московской области возбуждено уголовное дело против жителя Электростали, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ). Фигурант известен в криминальном мире под прозвищем Циркач.

По версии следствия, Циркач с 2011 года контролировал криминальные доходы в Электростальском и Ногинском районе. Он был "коронован" после многочисленных судимостей за кражи, незаконный оборот наркотиков и подделку документов. Сейчас оперативники разыскивают Циркача.

Ранее "РГ" писала о задержании банды, которую контролировал Циркач. Подручные авторитета похитили местного бизнесмена и вымогали деньги у его семьи. Подозреваемые заключены под стражу. Самого Циркача сейчас ищут оперативники.