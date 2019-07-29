Четыре жителя Камчатки организовали подпольное казино

Уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр (часть 2 статьи 171.2 УК РФ) возбудили следователи города Елизово в отношении четырех жителей Камчатского края, организовавших казино в нежилом помещении.

По информации СУ СК РФ по региону, с сентября 2018 года по январь 2019 подозреваемые "проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны", а также через Интернет. В состав преступной группы вошли два елизовчанина 1993 и 1992 годов рождения и два жителя Петропавловска-Камчатского 1994 и 1995 годов рождения.

Ведется следствие. Устанавливаются обстоятельства случившегося.