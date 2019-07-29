Продукция с Камчатки будет продаваться на Ebay и Wildberries

Руководство Центра поддержки экспорта Камчатского края достигло договоренности о создании витрины камчатских товаров на ведущих торговых площадках в интернете: Ebay и Wildberries.

Как сообщается на сайте правительства региона, представителям компаний продемонстрировали сувенирную продукцию. В том числе свечи-вулканы, поделки из стекла, вулканических минералов, металла, дерева и кости, открытки и одежду. А также познакомили с продуктами из дикого лосося, кукумарии и камчатских дикоросов.

В ходе переговоров стало понятно, какие товары обладают наибольшим спросом. Кроме того, был выявлен потенциал в экспортировании IT и других интеллектуальных цифровых услуг.